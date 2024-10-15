Отель у моста «Миллениум» успеют достроить к саммиту БРИКС

Отель у моста «Миллениум» успеют достроить к началу саммита БРИКС. Об этом журналистам сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Проект был представлен и одобрен раисом республики еще в сентябре 2023 года. К строительным работам приступили в марте этого года, и на сегодняшний день они еще продолжаются.

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. Свое участие подтвердили 33 государства, 24 из которых — на уровне первых лиц. Всего к саммиту подготовлено 86 объектов размещения, в том числе 57 отелей.

Зарина Акбирова