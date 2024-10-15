В Казани к саммиту БРИКС, который прошел 22–24 октября, отреставрировали 5 исторических объектов города. Среди них — башня Сююмбике в Казанском кремле. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани к саммиту БРИКС отреставрировали башню Сююмбике и еще 4 исторических объекта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Казани к саммиту БРИКС отреставрировали башню Сююмбике и еще 4 исторических объекта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Башню Сююмбике построили в начале XVIII века. На объекте провели противоаварийные работы, гидроизоляцию и усилили фундамент.

Среди наиболее значимых отреставрированных объектов также здание Казанской ратуши, построенное в середине XIX века. Работники провели противоаварийные работы, отремонтировали кровлю и фасад. На здании также сделали архитектурную подсветку.

В здании железнодорожного вокзала отремонтировали внутренние помещения, а также уложили тротуарную плитку. Объект построили в 1895–1896 годах.

Также отреставрировали главный корпус Казанского федерального университета и здание Казанского авиационного института. Работники отремонтировали фасады и кровли зданий.

Диана Соловьёва