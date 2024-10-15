В Казани снизят турпоток на время саммита БРИКС
В дни проведения саммита БРИКС в Казани поток туристов будет максимально снижен. Об этом ТАСС рассказал мэр города Ильсур Метшин.
В Казани снизят турпоток на время саммита БРИКС
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Туристические агентства заранее предупредили о том, что в городе будут действовать ограничения. На время саммита БРИКС туристы могут поехать в Свияжск или Болгар.
Ранее сообщили, что в Казани в дни встречи глав государств с 19 октября ограничат аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей. Муниципальные парковки будут закрыты.
О других ограничениях во время саммита БРИКС читайте в материале «Ъ Волга-Урал».