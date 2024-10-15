Страны БРИКС создадут собственный рейтинг университетов

Представители стран-участниц объединения поддержали создание рейтинга университетов БРИКС, поскольку существующие международные оценки не соответствуют их специфике и целям развития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора рейтингового агентства RAEX Дмитрия Гришанкова.

Дмитрий Гришанков отметил, что глобальные рейтинги университетов не отражают нужды стран БРИКС и их исторические особенности. По его словам, текущие международные оценки, такие как рейтинг компании Quacquarelli Symonds, не учитывают реальную ситуацию в этих государствах. Например, в России задача состоит не в подготовке студентов для работы за границей, а в решении проблемы нехватки специалистов внутри страны.

Идея создания собственного рейтинга вузов БРИКС была выдвинута ЮАР, которая хочет улучшить позиции новых университетов, образованных после падения апартеида. Без репутации и исторической значимости университеты не могут войти в существующие рейтинги. Новый рейтинг поможет укрепить позиции этих учебных заведений и отразить уникальные цели и особенности стран-участниц БРИКС.

В Казани саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября. Подробнее об ограничениях, связанных с мероприятием, читайте в материале «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов