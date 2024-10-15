Завтра в Казани проведут дополнительную проверку системы оповещения населения

16 октября с 10:40 до 10:43 в Казани проведут дополнительную проверку муниципальной системы оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Жители Казани смогут услышать звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосовое сообщение «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».

«Если вы не услышите звук сирены, не волнуйтесь. По указанию раиса республики начаты работы по модернизации республиканской системы оповещения. Все проблемные зоны будут учтены»,— заявил временно исполняющий обязанности замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Сергей Вершинин.

Последнюю проверку систем оповещения проводили 2 октября. Тогда многие пользователи соцсетей сообщили, что не услышали звуковых сигналов и сирен.

Диана Соловьёва