Главные новости за 9 октября. Сочи

Поезд №927, курсирующий по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра, завершил летний туристический сезон 2024 года с рекордными показателями, перевезя около 55 тыс. пассажиров. Это на 30% больше, чем в предыдущем году.

Владельцем ГК «Мантера», развивающей курорты «Архыз» и «Красная Поляна», стала компания, принадлежащая Андрею Скоку. Его называют управляющим активами семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.

В Сочи ищут пропавшую девушку — 35-летнюю модель Кристину Рэй. Настоящее имя — Кристина Кожевникова, известная тем, что ранее стала обладательницей титула «Самые большие губы в России».

Автомобильный холдинг «Рольф», который недавно приобрел Умар Кремлев, намерен открыть дилерский центр в Сочи. Холдинг продолжает расширяться на российском рынке, запланировав выход в 12 регионов, в том числе на Кубани.

ЖК MANTERA Seaview residence от СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» в очередной раз занял второе место в топе новостроек Краснодарского края по итогам сентября. Комплекс сохранил оценку в 60,45 балла.

С начала 2024 года в Сочи зарегистрировали 15 случаев утопления, из которых семь произошли летом. В целом по Краснодарскому краю с начала года утонуло 97 человек. В 2023 году, по данным ведомства, утонуло 113 человек.

Депутат Госдумы Константин Затулин обратился к президенту Абхазии Аслану Бжания с просьбой помочь жителю Сочи, ставшему жертвой жилищного мошенничества. К парламентарию обратился реаниматолог, живущий в Сочи.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать аналоги образовательного центра «Сириус» по всех федеральных округах России. Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Заявлений касательно запуска салютов в ЖСК «Медик» на улице Вишневой в полицию Сочи не поступало. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе УВД города. В соцсетях ранее появилась информация о том, что местные жители фейерверками повредили электрощиток.