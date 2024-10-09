Туристический поезд «Сочи» установил рекорд по пассажиропотоку

Поезд №927, курсирующий по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра, завершил летний туристический сезон 2024 года с рекордными показателями, перевезя около 55 тыс. пассажиров. Это на 30% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2024 году туристы оформили почти 5 тыс. экскурсий. Больше всего путешественники интересовались озером Рица.

Интерьер поезда выполнен в стиле 1970-1980-х годов. В современных вагонах предусмотрены удобства для комфортного путешествия, а вагон-ресторан предлагает блюда абхазской кухни и гастрономические сувениры.

Туристический поезд «Сочи» вернется в новогодние праздники: 31 декабря он отправится до Розы Хутор, а со 2 по 7 января будет следовать по традиционному маршруту. Билеты уже доступны для покупки.

«Ъ-Сочи» писал, что в новогодние праздники в горы Сочи запустят два туристических поезда. Составы «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь» вновь начнут курсировать в начале января, как и в предыдущем году.

Мария Удовик