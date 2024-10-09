В полиции Сочи не получали заявлений о повреждении электрощитка фейерверками

Заявлений касательно запуска салютов в ЖСК Медик на улице Вишневой в полицию Сочи не поступало. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе УВД города. В соцсетях ранее появилась информация о том, что местные жители фейерверками повредили электрощиток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пишет Telegram-канал «База», салют запустили жители частного дома. Утверждается, что пиротехника попала в электрический щиток, обесточила улицу и сильно напугала соседей. Инцидент произошел 6 октября около полуночи. Свидетели отмечают, что поблизости находилась газовая труба, в которую также почти попали фейерверки.

В августе депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян выступал с предложением запретить использование фейерверков в Сочи. Инициативу он объяснил соображениями безопасности. Парламентарий обращал внимание, что подобные меры уже приняли в 34 субъектах страны. Каких-либо дальнейших предложений в этом направлении не поступало.

Вячеслав Рыжков