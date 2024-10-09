Аналоги центра «Сириус» могут создать во всех федеральных округах

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать аналоги образовательного центра «Сириус» по всех федеральных округах России. Письмо соответствующей инициативой парламентарий направила премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

«Представляется необходимым предложить рассмотреть проект расширения деятельности образовательного центра "Сириус" в виде строительства аналогичных центров в каждом федеральном округе РФ», – говорится в тексте письма.

По словам госпожи Лантратовой, реализация инициативы даст возможность расширить программу сопровождения и поддержки талантливых детей. Также, рассчитывает депутат, новые образовательные центры позволят сократить дефицит высокоэффективных и образованных кадров в стране.

Парламентарий отметила, что в программе сопровождения и развития талантливых детей в «Сириусе» принимает участие «только небольшая часть выявленных детей с выдающимися способностями». Их количество в стране гораздо больше, и новые образовательные центры помогут таким детям развиваться.

Вячеслав Рыжков