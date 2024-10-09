«Рольф» планирует открыть дилерский центр в Сочи

Автомобильный холдинг «Рольф», который недавно приобрел Умар Кремлев, намерен открыть дилерский центр в Сочи. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Холдинг «Рольф» продолжает расширяться на российском рынке, запланировав выход в 12 регионов, в том числе на Кубани. В дополнение к Сочи и Краснодару компания рассматривает возможность открытия дилерских центров в таких городах, как Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саратов, Самара, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь, Казань и Тюмень.

Стратегия выбора регионов основывается на анализе численности населения, уровне автомобильной обеспеченности и кредитной нагрузке. Для успешной реализации этих планов холдинг может прибегнуть к покупке местных дилеров, хотя высокие цены на такие сделки могут стать серьезным препятствием.

Сейчас «Рольф» есть в Москве и Санкт-Петербурге и представляет такие бренды, как Audi, BMW, Chery и Haval. По итогам 2023 года компания заняла четвертое место среди основных продавцов автомобилей в России, по версии «АвтоБизнесРевю».

Мария Удовик