Комплекс Seaview residence вновь занял второе место в топе новостроек Кубани

ЖК MANTERA Seaview residence от СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» в очередной раз занял второе место в топе новостроек Краснодарского края по итогам сентября. Комплекс сохранил оценку в 60,45 балла, сообщает пресс-служба Единого реестра застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Сохранил лидерство в рейтинге ЖК «Белые Росы» от ГК «Точно». Количество баллов у него также осталось прежним — 64,65. Тройку лидеров замыкает ЖК «Рекорд» от девелопера Dogma с 56,6 балла. На четвертой строчке ЖК «Патрики» от «Точно» (54,95 балла). Пятое место сохраняется за ЖК «Все свои VIP» от СК «Семья» с оценкой в 53,6 балла.

Изменения произошли в десятке лидеров. Восьмую строчку занял ЖК «Рекорд 2» от «Догмы». Оценка комплекса увеличилась до 49,8 баллов (+8,05 балла за месяц).

Рейтинг рассчитан с помощью новой методологии ЕРЗ.РФ по оценке потребительских качеств ЖК. С прошлого месяца количество оцениваемых параметров в ней увеличилось до 165.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что у ГК «Мантера» сменился владелец. Единственным учредителем компании стало краснодарское ООО «Юг-Бизнеспартнер». Бенефициар организации — Андрей Скок.

Вячеслав Рыжков