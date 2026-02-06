Сбер: на Северном Кавказе вырос спрос на образовательные кредиты

Жители Северного Кавказа все чаще решают оплачивать обучение в вузах и ссузах с помощью заемных средств.

Фото: ГигаЧат от Сбера

Так, согласно статистике Сбербанка, в 2025 году почти 3,5 тысячи студентов региона поступили в учебные заведения при кредитной поддержке, что на 29% больше, чем годом ранее. Общий объем выдачи образовательных кредитов достиг 678 млн рублей, превысив показатель 2024 года почти в два раза.

Как выяснили аналитики Сбера, больше всего образовательных кредитов за прошлый год было выдано в Республике Кабардино-Балкария — почти 900 студентов оформили договоры более чем на 221 млн рублей. В Карачаево-Черкесии было выдано 882 кредита на сумму 118 млн рублей, а Северная Осетия — Алания заняла третье место по числу оформленных займов на образование (837 шт.), хотя объем кредитования достиг почти 200 млн рублей. Значительная популярность образовательных кредитов отмечена также в Дагестане, Ингушетии, Чечне — в этих регионах рост выдачи год к году составил 41%, 32% и 81% соответственно.

Наибольший интерес к образовательным кредитам проявляют абитуриенты и студенты в возрасте до 25 лет, составляя 67% от общего числа заемщиков. Примечательно, что среди людей старше 50 лет, но моложе 60 количество тех, кто берет такие кредиты, выросло почти вдвое по сравнению с данными за 2024 год.

Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова

Фото: личный архив

«Сегодня набирает популярность тенденция оформления образовательных кредитов. Благодаря кредитной поддержке число студентов, обучающихся в лучших вузах и ссузах Кабардино-Балкарии, увеличилось на 895 человек в 2025 году. Это на 13% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года наша Республика заняла четвертое место среди других регионов ЮФО и СКФО по количеству выданных образовательных кредитов, уступив только Ростовской области, Краснодарскому и Ставропольскому краю. Примечательно, что спрос на такую услугу вырос среди всех возрастных групп, в том числе и у студентов в возрасте от 50 до 55 лет»,— отметила Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова.