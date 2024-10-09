У ГК «Мантера» сменился владелец

Владельцем ГК «Мантера», развивающей курорты «Архыз» и «Красная Поляна», стала компания, принадлежащая Андрею Скоку. Его называют управляющим активами семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, пишет «РБК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ткачев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Ткачев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), владелец у ООО «Мантера-Групп» сменился в сентябре текущего года. Единственным учредителем компании стало краснодарское ООО «Юг-Бизнеспартнер». Бенефициар организации — Андрей Скок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мантера-Групп» создано в Сириусе в 2021 году. Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор организации — Вадим Трукшин. За 2023 год компания заработала 644,4 млн руб., чистая прибыль превысила 206,2 млн руб. Изначально зарегистрировал компанию Роман Баталов, которого называют зятем бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Самого господина Ткачева ранее называли бенефициаром и инвестором «Мантеры».

«Мантера» развивает курорт и игорную зону «Красная Поляна» в Сочи, горный курорт «Архыз», тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню «Шато де Талю» в Геленджике. Среди проектов компании значатся также форелевое хозяйство «Адлер», комплекс курортной недвижимости Seaview residence в Сириусе.

Ранее в «Мантере» заявляли, что намерены к 2028 году на четверть увеличить номерной фонд. В проработке у компании пять проектов с общим номерным фондом более 2 тыс. номеров.

Вячеслав Рыжков