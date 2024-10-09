Депутат Затулин попросил главу Абхазии помочь ставшему жертвой мошенника сочинцу

Депутат Госдумы Константин Затулин обратился к президенту Абхазии Аслану Бжанию с просьбой помочь жителю Сочи, ставшему жертвой жилищного мошенничества. К парламентарию обратился реаниматолог, живущий в Сочи, сообщается в официальном Telegram-канале депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Затулин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Константин Затулин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам сочинца, он вместе с гражданином Абхазии купил для своих пожилых родителей недвижимость в Гагре. Заявитель утверждает, что его знакомый, гражданин Абхазии, злоупотребляя доверием и действуя из корыстных соображений, присвоил себе купленный для пожилых людей дом и «выгнал их на улицу».

Господин Затулин уточнил, что сочинец знал, что в Абхазии нельзя оформить недвижимость на иностранца. Однако, утверждает парламентарий, знакомые врача ввели его в заблуждение. Мужчину заверили, что недвижимость можно оформить на друга — гражданина Абхазии.

Депутат рассказал, что сочинец вместе с родителями обращались в МВД и прокуратуру Абхазии с заявлением о мошенничестве. Однако, утверждает депутат, никакой помощи заявители не получили. В России возбудили уголовное дело, однако абхазские коллеги правоохранителям РФ не помогают, заявил Константин Затулин. Он попросил президента соседней республики помочь в решении сложившейся ситуации.

Вячеслав Рыжков