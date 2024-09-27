С друзьями разговор простой

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Сергей Лавров продолжил дипломатический марафон в штаб-квартире ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает рабочую программу в рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Четверг он посвятил партнерам из дружественных стран: открыл день встречей с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), продолжил председательством на министерском заседании БРИКС и завершил серией двусторонних контактов с министрами, представляющими страны так называемого Глобального Юга. С подробностями из Нью-Йорка — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Фото: Пресс-служба МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России

День Сергея Лаврова стартовал с рабочего завтрака с партнерами по ОДКБ. Мероприятие прошло под председательством главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу. Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян встречу ожидаемо проигнорировал. В отсутствие господина Мирзояна коллеги по ОДКБ встречались уже далеко не впервые, это был известный сценарий. Но показательно, что в этот раз на церемонии совместного фотографирования отсутствовал не только армянский министр, но и флаг республики.

Напомним, на прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян назвал ОДКБ угрозой национальной безопасности страны и заявил, что в отношениях с ней Ереван близок к «точке невозврата». Как пояснил господин Пашинян, членство Армении в организации было заморожено в феврале 2024 года «не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию, суверенитету и государственности». Армянский премьер не исключил возможности восстановления отношений с ОДКБ — но лишь при условии, что организация даст «исчерпывающие ответы» на поставленные Ереваном вопросы.

Между тем, как продемонстрировала встреча в Нью-Йорке, члены ОДКБ продолжают делать вид, что ничего серьезного не произошло.

В заявлении МИД РФ по итогам заседания об Армении даже не стали упоминать, а лишь заверили, что в ходе беседы был «рассмотрен широкий круг проблем международной и региональной безопасности».

Обсудив региональные вопросы, российский министр взялся за глобальные. В свете предстоящего саммита БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября, Сергей Лавров собрал коллег по объединению на площадке ООН, чтобы обсудить детали подготовки к этому мероприятию.

Оставшуюся часть дня Сергей Лавров посвятил двусторонним контактам. И вновь разброс по регионам был широк — от Средней Азии и Ближнего Востока до Африки и Латинской Америки. Так, дипломат провел переговоры с председателем Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими, председателем Суверенного переходного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и главой МИД Мали Абдулаем Диопом, с коллегой из Боливии Селиндой Сосой, а также с министрами иностранных дел Казахстана и Узбекистана Муратом Нуртлеу и Бахтиером Саидовым.

Всех визави Сергея Лаврова, за исключением разве что генсека ООН Антонио Гутерриша, объединяла принадлежность к странам, политику которых Россия рассматривает как дружественную и нейтральную. Но едва ли можно считать, что Москве в этих отношениях не о чем волноваться.

Например, Казахстан занимает взвешенную позицию в российско-украинском конфликте. С одной стороны, Астана развивает сотрудничество с РФ и не присоединяется к санкциям, с другой — не высказывает открытой поддержки России в ее военных действиях и периодически вводит ограничения для предотвращения обхода антироссийских санкций. Более того, до беседы с российским коллегой господин Нуртлеу встречался с новоназначенным министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Последний заявил, что на встрече поблагодарил Казахстан за «постоянную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины», поделился информацией о ситуации на фронте и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Центральной Азией.

Как прошел первый день главы МИД России на 79-й Генассамблее ООН

Больные темы есть и в двусторонних отношениях Москвы и Ташкента. Одну из них Сергей Лавров как раз поднял на встрече с Бахтиером Саидовым в четверг. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание коллеги на необходимость противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.

Поводом послужил недавний эпизод с избиением учительницей в Ташкенте школьника, который сделал ей замечание из-за того, что она ведет урок русского языка на узбекском. Как сообщило агентство ТАСС 26 сентября, ранее МИД РФ сделал представление послу Узбекистана в Москве.

В пресс-службе МИД Узбекистана, комментируя инцидент, тем временем подчеркнули, что «вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики Узбекистана». «МИД Узбекистана выражает надежду на объективность, непредвзятость и сохранение уважения при обсуждении вопросов, связанных с соблюдением требований законодательства о государственном языке в нашей стране»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Анастасия Домбицкая

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