Главные новости за 26 сентября. Сочи

Аренда жилья на сочинских курортах стала самой дорогой по итогам лета 2024 года. В Сириусе за сутки проживания нужно было заплатить в среднем 10,7 тыс. руб., на Красной Поляне — 10,2 тыс., в Адлере — 8,6 тыс.

Три сочинских пригородных маршрута заняли первые места в рейтинге самых популярных на СКЖД. Топ возглавил маршрут Минеральные Воды — Кисловодск, по которому перевезли 4 млн пассажиров.

Бывших гендиректоров пансионата «Утро» в Сириусе хотят привлечь к субсидиарной ответственности. С таким заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края обратился конкурсный управляющий ЗАО «Пансионат "Утро"».

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородсикий, арестованный накануне московским судом на два месяца по делу о растрате, хочет вернуться в зону СВО. Вину во вменяемом преступлении он не признает.

Руководитель МУП «Водоканал» в Сочи Денис Юрковский покинул свой пост. Имя его преемника пока неизвестно.

Специалисты Госэкспертизы одобрили проект строительства Адлерской теннисной академии. Проект курирует олимпийская чемпионка, жительница Сочи Елена Веснина. В новой академии появятся первые в городе крытые корты, а число воспитанников вырастет вдвое.

Резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» создал новую социальную сеть Nayka. Она предназначена для ученых и любителей науки, которые хотят делиться своими проектами, информацией, а также ищут научные группы для сотрудничества.

В рамках нового уголовного дела переобъявлен в розыск сочинский бизнесмен Рубен Татулян. Как сказано в карточке в базе МВД России, он разыскивается по статье УК.

Мэр Сочи попал в топ-20 глав городов. По итогам исследования, охватывающего август—сентябрь 2024 года, глава курорта Андрей Прошунин занял 11-е место.

«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела в соответствии с пунктом №4.4.4 Устава партии.

В Сочи с мая по сентябрь 2024 года отдохнули 4,7 млн туристов. Пик нагрузки на санкур и инфраструктуру города пройден.