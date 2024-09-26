Глава Сочи занял 11-е место в национальном рейтинге мэров

Мэр Сочи попал в топ-20 глав городов. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По итогам исследования, охватывающего август—сентябрь 2024 года, мэр Сочи Андрей Прошунин занял 11-е место. Однако политик и общественный деятель Иван Чумаков уточнил, что «судить о новом мэре Сочи рано». Политик считает, что господин Прошунин не успел ознакомиться со всей проблематикой курорта.

Иван Чумаков также подчеркнул, что Сочи обладает значительным федеральным статусом и исторически привлекал элиту еще со времен Советского Союза. Местные власти сохраняют возможность прямого взаимодействия с федеральным центром, что открывает перспективы для реализации крупных инвестиционных проектов, превосходящих по масштабу многие столичные инициативы. Вложения состоятельных граждан в сочинскую недвижимость демонстрируют наличие ресурсов, однако высокие риски, такие как возможное падение цен на жилье, могут стать серьезной проблемой для мэра, уточнил господин Чумаков.

Для местных жителей ситуация осложняется ограниченным сектором реальной экономики и сезонной занятостью, что приводит к высоким ценам на продукты питания из-за недостаточной транспортной инфраструктуры. Увеличение стоимости жизни в Сочи также способствует снижению туристического потока, что требует от мэра активных мер по стабилизации цен и улучшению привлекательности города для отдыхающих. Избыточное количество развлекательных заведений создает необходимость перераспределения ресурсов, и часть предпринимателей может быть вынуждена искать новые ниши.

Глава Краснодара Евгений Наумов расположился на 14-й позиции. Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, за ним следуют глава Казани Ильсур Метшин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов. Первую пятерку замыкают главы Тюмени Максим Афанасьев и Уфы Ратмир Мавлиев.

Исследование проводилось на основе анкетирования и опросов экспертов.

Мария Удовик