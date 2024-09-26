На курортах Сочи летом арендовали самое дорогое жилье

Аренда жилья на сочинских курортах стала самой дорогой по итогам лета 2024 года. В Сириусе за сутки проживания нужно было заплатить в среднем 10,7 тыс. руб., на Красной Поляне — 10,2 тыс., в Адлере — 8,6 тыс., говорится в исследовании МТС на основе данных сервиса путешествий МТС Travel и Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

За бюджетным отдыхом летом туристы чаще всего отправлялись в том числе в Краснодар — он занял второе место в рейтинге доступного отдыха. Относительно прошлого лета в 2024 году в город приехало на 31% больше туристов. За проживание здесь туристы платили в среднем 3,3 тыс. руб. в сутки.

Самым бюджетным городом России для туристов стал Рыбинск Ярославской области. Также в тройку городов, наиболее доступных по средней стоимости бронирования, вошел Иркутск.

Одними из самых дорогих стали, помимо сочинских курортов, города Калининградской области Зеленоградск и Светлогорск. Здесь туристы платили 10 тыс. руб. и 8,6 тыс. руб. за ночь соответственно.

В целом летом спрос на туристическое жилье по стране вырос более чем на треть. В тройку лидеров по количеству бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Вячеслав Рыжков