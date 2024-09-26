Сочи — Аэропорт Сочи стал пятым по популярности пригородным маршрутом СКЖД

Три сочинских пригородных маршрута заняли первые места в рейтинге самых популярных на СКЖД. Топ возглавил маршрут Минеральные Воды — Кисловодск, по которому перевезли 4 млн пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

С января по август 2024 года по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт перевезли 3,3 млн человек. Это второе место рейтинга. Далее идут Ростов — Таганрог (более 3 млн пассажиров), Аэропорт Сочи — Туапсе (1,4 млн), Сочи — Аэропорт Сочи (975 тыс.).

Также популярностью пользуются электрички в Республике Дагестан. На маршруте Махачкала — Дербент в январе—августе 2024 года перевезено 570 тыс. пассажиров, Хасав-Юрт — Махачкала — 326 тыс.

В середине сентября сообщалось, что вокзалы Адлера и Сочи продемонстрировали рекордные показатели пассажиропотока. Первый отправил 5,4 млн человек, второй — 3,4 млн.

Вячеслав Рыжков