В Сириусе разработали новую соцсеть для ученых

Резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» создал новую социальную сеть Nayka. Она предназначена для ученых и любителей науки, которые хотят делиться своими проектами, информацией, а также ищут научные группы для сотрудничества. Бета-версия приложения уже появилась в открытом доступе, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ученые могут публиковать на платформе свои научные статьи или писать рецензии. Все материалы будут проходить контроль на соответствие научным стандартам.

Сейчас приложение проходит тестирование, в ближайшем будущем разработчики намерены усовершенствовать его по обратной связи пользователей.

«Бета-версия — это открытый тест приложения, который поможет нам получить необходимую обратную связь от пользователей по качеству работы. Сейчас мы готовим обновление приложения с функцией поиска. Также в новой версии улучшим дизайн, чаты и скорость загрузки разделов»,— говорит научный руководитель компании «Нейро-Мастер» Иван Шеков.

В первые дни работы социальной сети ей уже воспользовались более 100 человек.

Александра Каверина