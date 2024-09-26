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В Сириусе разработали новую соцсеть для ученых

Резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» создал новую социальную сеть Nayka. Она предназначена для ученых и любителей науки, которые хотят делиться своими проектами, информацией, а также ищут научные группы для сотрудничества. Бета-версия приложения уже появилась в открытом доступе, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ученые могут публиковать на платформе свои научные статьи или писать рецензии. Все материалы будут проходить контроль на соответствие научным стандартам.

Сейчас приложение проходит тестирование, в ближайшем будущем разработчики намерены усовершенствовать его по обратной связи пользователей.

«Бета-версия — это открытый тест приложения, который поможет нам получить необходимую обратную связь от пользователей по качеству работы. Сейчас мы готовим обновление приложения с функцией поиска. Также в новой версии улучшим дизайн, чаты и скорость загрузки разделов»,— говорит научный руководитель компании «Нейро-Мастер» Иван Шеков.

В первые дни работы социальной сети ей уже воспользовались более 100 человек.

Александра Каверина

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