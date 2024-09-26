С мая по сентябрь Сочи посетили 4,7 млн туристов

В Сочи с мая по сентябрь 2024 года отдохнули 4,7 млн туристов. Пик нагрузки на санкур и инфраструктуру города пройден, заявил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Мы взяли серьезные обязательства и обеспечили высокий уровень сервиса и предоставляемых услуг, благополучный санитарно-эпидемический фон, комфорт и безопасность жителей и туристов, от которых получаем множество справедливо восторженных отзывов. Но и работа над ошибками нам предстоит серьезная»,— написал мэр.

К следующему лету власти курорта планируют увеличить площади благоустроенных пляжей. Также мэрия намерена ужесточить ответственность матросов-спасателей и требования к их квалификации.

В Сочи сейчас находятся 183 тыс. туристов. Средства размещения курорта заполнены на 84%. Власти ожидают сохранение высокого турпотока, работу летнего оперштаба продлят до конца октября.

Ранее сообщалось, что три сочинских пригородных маршрута заняли первые места в рейтинге самых популярных на СКЖД. Суммарно по ним перевезли порядка 5 млн пассажиров.

Вячеслав Рыжков