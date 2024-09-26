Госэкспертиза одобрила проект строительства Адлерской теннисной академии

Специалисты Госэкспертизы одобрили проект строительства Адлерской теннисной академии. Глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале напомнил, что проект курирует олимпийская чемпионка, жительница Сочи Елена Веснина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Прошунин Фото: Андрей Прошунин

Мэр рассказал, что в новой академии появятся первые в городе крытые корты, а число воспитанников вырастет вдвое. Отметил господин Прошунин также, что объект сможет принимать и профессиональные турниры самого высокого уровня.

«Уверен, этот проект принесет много побед нашим спортсменам и станет ориентиром для многих мальчишек и девчонок на пути к здоровому образу жизни. Благодарю за его поддержку краевую администрацию и лично губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева»,— написал глава Сочи.

Днем накануне, 25 сентября, сообщалось, что Госэкспертиза рассмотрела проектную документацию строительства автомобильного обхода Адлера на трассе Джубга — Сочи. Протяженность новой дороги составил около 8 км.

Вячеслав Рыжков