Руководитель сочинского «Водоканала» Денис Юрковский покинул свой пост

Руководитель МУП «Водоканал» в Сочи Денис Юрковский покинул свой пост. Информацию «Ъ-Сочи» подтвердили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Причины такого решения господина Юрковского не уточняются. Имя нового руководителя станет известно позже.

Денис Юрковский родился 5 февраля 1988 года. В 2010 году окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства. Является действительным государственным советником Краснодарского края, депутатом Горсобрания Сочи I созыва.

С 2013 по 2018 годы господин Юрковский работал в администрации Центрального района курорта заместителем главы, начальником отдела архитектуры, благоустройства и санитарного содержания. Позже работал в администрации Адлерского района города, с 2019 года был руководителем краевого департамента строительства. Позже, до 2021 года, был первым вице-мэром Сочи. «Водоканал» возглавил в мае 2022 года.

Вячеслав Рыжков