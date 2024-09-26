В Сириусе привлекают к «субсидиарке» экс-гендиректоров пансионата «Утро»

Бывших гендиректоров пансионата «Утро» в Сириусе хотят привлечь к субсидиарной ответственности. С таким заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края обратился конкурсный управляющий ЗАО «Пансионат "Утро"», пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на информацию, опубликованную в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К субсидиарной ответственности солидарно по обязательствам закрытого акционерного общества «Пансионат «Утро» истец требует привлечь шестерых бывших генеральных директоров компании. Это Арменак Казарян, Евгений Ерошкин, Баград Маркарян, Артур Маркарян, Юрий Оганян, Рамзан Эдильгириев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Пансионат "Утро"» зарегистрировано в 1996 году в Сириусе. Основной вид деятельности — предоставление мест для временного проживания. За 2015 год компания заработала 533 тыс. руб., убыток составил — 5,4 млн руб. (более свежая финансовая информация не опубликована).

Организацию признали банкротом осенью прошлого года. С соответствующим заявлением в суд обратился Артем Меговорян. В то же время власти Сочи и арендатор пансионата «Утро» оспаривают решение суда о прекращении права аренды земли под курортным объектом. По мнению Генпрокуратуры, власти курорта неправомерно распорядились федеральной землей общего пользования. Также в надзорном органе посчитали, что арендатор построил недвижимость без необходимых документов.

Вячеслав Рыжков