Главные новости за 23 сентября. Сочи

В Сочи усилили контроль за работой подрядчиков по вывозу мусора. Власти курорта намерены принимать все необходимые меры для решения «мусорной проблемы», в том числе могут прибегнуть к расторжению контрактов с подрядчиками.

Лазаревский районный суд Сочи временно будет работать в Туапсе. Изменения связаны с техническими проблемами.

Все замечания жителей Сочи по проекту новых Правил землепользования и застройки направили в НИИ перспективного градостроительства в Санкт-Петербурге. Это более 1 тыс. предложений.

В Сочи ожидается мощный шторм на побережье. В окрестностях курорта 24 и 25 сентября может выпасть почти месячная, а местами полуторамесячная норма осадков.

В Сочи местный житель стал жертвой мошенника, который обещал продать ски-пассы на подъемник по сниженной цене. Аферист «продал» пять ски-пассов, заработав в общей сложности около 150 тыс. руб.

В Сочи сотрудники ФСБ и полиции задержали 15-летнего молодого человека, который планировал отправиться к своему отчиму в Абхазию.

В Сочи вынесли приговор в отношении местной жительницы, напавшей на сотрудницу полиции. Центральный районный суд курорта признал фигурантку виновной.

Власти Сочи занимаются разработкой плана превентивных действий на фоне сообщений о надвигающемся на побережье шторме. Вечером в понедельник, 23 сентября, план разобрали на комиссии по ЧС.

В Сочи с января по июль 2024 года зарегистрировали 3,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 23,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, тогда таких договоров было около 4 тыс.

В Сочи власти планируют усилить работу по развитию чаеводства и ореховодства. Отрасли станут приоритетным направлением субтропического земледелия в ближайшие 15–20 лет.

Субтропический циклон с ураганом и грозами может обойти Сочи стороной и отправиться в сторону Геленджика или в Азовское море. При этом риск его выхода на побережье все еще сохраняется.