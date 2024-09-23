Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Контроль за работой подрядчиков по вывозу мусора в Сочи усилили

В Сочи усилили контроль за работой подрядчиков по вывозу мусора. Власти курорта намерены принимать все необходимые меры для решения «мусорной проблемы», в том числе могут прибегнуть к расторжению контрактов с подрядчиками, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«На этой неделе в чат-бот ТГ и соцсети ВК и ОК приходит больше вопросов о ЖКХ. Люди пишут, что мусор на ряде улиц стали вывозить хуже. Все проблемные точки и ответственные организации определены. За работой подрядчиков усилили контроль. Будем принимать все необходимые меры, вплоть до расторжения контрактов», – написал мэр.

Неделей ранее проблему с мусором на улицах курорта комментировали в МЦУ Сочи. В ответ на очередную жалобу в соцсетях специалисты заявили, что трудности вызваны процессом смены подрядной организации по уборке. До этого в СМИ и местных Telegram-каналах появились кадры неубранных улиц, переполненных мусорных баков на улицах.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...