Контроль за работой подрядчиков по вывозу мусора в Сочи усилили

В Сочи усилили контроль за работой подрядчиков по вывозу мусора. Власти курорта намерены принимать все необходимые меры для решения «мусорной проблемы», в том числе могут прибегнуть к расторжению контрактов с подрядчиками, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«На этой неделе в чат-бот ТГ и соцсети ВК и ОК приходит больше вопросов о ЖКХ. Люди пишут, что мусор на ряде улиц стали вывозить хуже. Все проблемные точки и ответственные организации определены. За работой подрядчиков усилили контроль. Будем принимать все необходимые меры, вплоть до расторжения контрактов», – написал мэр.

Неделей ранее проблему с мусором на улицах курорта комментировали в МЦУ Сочи. В ответ на очередную жалобу в соцсетях специалисты заявили, что трудности вызваны процессом смены подрядной организации по уборке. До этого в СМИ и местных Telegram-каналах появились кадры неубранных улиц, переполненных мусорных баков на улицах.

Вячеслав Рыжков