Замечания по проекту ПЗЗ Сочи направили в НИИ перспективного градостроительства

Все замечания жителей Сочи по проекту новых Правил землепользования и застройки направили в НИИ перспективного градостроительства в Санкт-Петербурге. Это более 1 тыс. предложений, напомнил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Сочи, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал администрации Сочи, Коммерсантъ

«Лично беседовал с экспертами в Санкт-Петербурге в начале сентября. В ближайшие недели проведем общее совещание. На согласование в федеральные и краевые ведомства должен быть направлен документ, в деталях отвечающий интересам Сочи и его жителей»,— отметил мэр.

В понедельник, 23 сентября, глава курорта обсудил новые ПЗЗ с комитетом по вопросам архитектуры и строительства Городского собрания и председателем ГСС Виктором Филоновым. Господин Прошунин еще раз отметил, что документ станет главным инструментом для большого социального и инфраструктурного строительства.

Неделей ранее проект ПЗЗ рассмотрела межведомственная рабочая группа под председательством руководителя краевого департамента по архитектуре и градостроительству Ильи Позднякова. Специалисты оценили замечания, поступившие от горожан и экспертов Градсовета.

Вячеслав Рыжков