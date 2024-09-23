В Сочи разрабатывают план превентивных действий на фоне надвигающегося шторма

Власти Сочи занимаются разработкой плана превентивных действий на фоне сообщений о надвигающемся на побережье шторме. Вечером в понедельник, 23 сентября, план разберут на комиссии по ЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

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«Получили тревожный прогноз от синоптиков. К середине недели в Сочи ожидаем серьезное ухудшение погоды из-за циклона. Важно сработать на опережение, чтобы максимально обезопасить жителей, туристов и городскую инфраструктуру от возможных последствий»,— написал мэр.

Как сообщалось ранее, мощный шторм ожидается в Сочи 24 и 25 сентября. В окрестностях курорта может выпасть почти месячная, а местами полуторамесячная норма осадков. Шторм в первую очередь выразится не в сильном ветре, достигающем штормовой и ураганной силы, а в интенсивности дождей.

Вячеслав Рыжков