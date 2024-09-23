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Сочинцы стали жертвами мошенничества с продажей ски-пассов

В Сочи местный житель стал жертвой мошенника, который обещал продать ски-пассы на подъемник по сниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, 39-летний житель Сочи предложил своему знакомому абонемент на подъемник за 29 тыс. руб. Сочинец перевел деньги на карту афериста.

После успешной сделки мужчина поделился информацией о «выгодном предложении» с друзьями. Это привело к тому, что мошенник «продал» еще четыре ски-пасса, заработав в общей сложности около 150 тыс. руб.

В результате действий мошенника сочинские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Дело сейчас находится на рассмотрении в суде.

Мария Удовик

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