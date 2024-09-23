Ураганный циклон «Медикан» может уйти к Азовскому морю от Сочи
Субтропический циклон с ураганом и грозами может обойти Сочи стороной и отправиться в сторону Геленджика или в Азовское море. При этом риск его выхода на побережье все еще сохраняется, пишет «Сириус. Журнал» со ссылкой на замдиректора по науке Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александра Чернокульского.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Ранее стало известно, что в Черном море формируется циклон, который может обрушиться на сочинское побережье залповыми ливнями и ураганным ветром. В экстренных службах сообщали, что порывы ветра могут достигать 27 м/с. По шкале Бофорта это оценивается как сильный шторм. Такой силы ветра достаточно, чтобы вырвать с корнем дерево.
Сейчас, по словам ученого, циклон формируется около северного побережья Турции. После этого прогнозируется переход на северо-восток. По прогнозам синоптиков, Медикан может выйти к Сочи, но, как уверяет эксперт, некоторые прогнозы показывают, что циклон пройдет севернее — в сторону Геленджика или даже в Азовское море. По данным другой системы мониторинга, он может «застрять» к югу от Крыма.
«Модели пока немного расходятся в плане прогнозов, рисуют разные траектории. Одна и вовсе прогнозирует разрушение циклона. Тем не менее риск выхода на побережье высок»,— приводит издание слова ученого.
Вместе с тем опасность для сочинского побережья заключается не в природных катаклизмах, а в плотности застройки. Это негативно сказывается на естественном водоотводе и может привести к подтоплениям.
До 25 сентября включительно в Сочи и Сириусе сохраняется действие штормового предупреждения. Ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра.