Ураганный циклон «Медикан» может уйти к Азовскому морю от Сочи

Субтропический циклон с ураганом и грозами может обойти Сочи стороной и отправиться в сторону Геленджика или в Азовское море. При этом риск его выхода на побережье все еще сохраняется, пишет «Сириус. Журнал» со ссылкой на замдиректора по науке Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александра Чернокульского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что в Черном море формируется циклон, который может обрушиться на сочинское побережье залповыми ливнями и ураганным ветром. В экстренных службах сообщали, что порывы ветра могут достигать 27 м/с. По шкале Бофорта это оценивается как сильный шторм. Такой силы ветра достаточно, чтобы вырвать с корнем дерево.

Сейчас, по словам ученого, циклон формируется около северного побережья Турции. После этого прогнозируется переход на северо-восток. По прогнозам синоптиков, Медикан может выйти к Сочи, но, как уверяет эксперт, некоторые прогнозы показывают, что циклон пройдет севернее — в сторону Геленджика или даже в Азовское море. По данным другой системы мониторинга, он может «застрять» к югу от Крыма.

«Модели пока немного расходятся в плане прогнозов, рисуют разные траектории. Одна и вовсе прогнозирует разрушение циклона. Тем не менее риск выхода на побережье высок»,— приводит издание слова ученого.

Вместе с тем опасность для сочинского побережья заключается не в природных катаклизмах, а в плотности застройки. Это негативно сказывается на естественном водоотводе и может привести к подтоплениям.

До 25 сентября включительно в Сочи и Сириусе сохраняется действие штормового предупреждения. Ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра.

Александра Каверина