Пытавшегося сбежать к отчиму в Абхазию подростка задержали в Сочи

В Сочи сотрудники ФСБ и полиции задержали 15-летнего молодого человека, который планировал отправиться к своему отчиму в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первоначально к полицейским обратилась в Анапе мать подростка. Женщина рассказала, что ее сын ушел из дома, взяв с собой документы, деньги и личные вещи.

Полицейские Анапы вскоре обнаружили пропавшего, который направлялся в Сочи на такси. В результате совместных усилий полиции Анапы и Сириуса, а также сотрудников ФСБ местонахождение подростка установили. Его удалось задержать на границе с Абхазией. Подростка передали матери.

Ранее сообщалось, что в Люберцах пропала девочка-подросток, которая могла отправиться в Сочи. Спустя неделю ее удалось найти. Девочка уехала к своей интернет-подруге в Усть-Лабинск.

Мария Удовик