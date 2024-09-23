За год число сделок с новостройками в Сочи снизилось почти на четверть

В Сочи с января по июль 2024 года зарегистрировали 3,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 23,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, тогда таких договоров было около 4 тыс., пишет «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на краевое управление Росреестра.

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Аттестованный специалист по недвижимости Российской гильдии риелторов (РТР) Гоар Акопян рассказала, что динамика спада числа заключенных ДДУ в Сочи обусловлена высокой стоимостью недвижимости и низким числом застройщиков, объекты которых подходят под требования «Семейной ипотеки», предоставляющей низкие проценты по кредиту на жилье. По словам эксперта, на курорте таких девелоперов сейчас «очень мало».

Госпожа Акопян также обратила внимание, что Кубань по «Семейной ипотеке» выделяет 6 млн руб. на человека, а в Сочи с этой суммы начинается лишь стоимость студий. По этой причине многие выбирают для приобретения жилья Краснодар.

Ранее сообщалось, что замечания по проекту ПЗЗ Сочи направили в НИИ перспективного градостроительства. Это больше 1 тыс. предложений. Власти курорта продолжают обсуждения документа.

Вячеслав Рыжков