Власти Сочи планируют усилить работу по развитию чаеводства

В Сочи власти планируют усилить работу по развитию чаеводства и ореховодства. Отрасли станут приоритетным направлением субтропического земледелия в ближайшие 15–20 лет, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал города-курорта Сочи Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

«Приоритетными направлениями в субтропическом растениеводстве на ближайшие 15–20 лет должны стать следующие: чаеводство, субтропическое и южное плодоводство, ореховодство, овощеводство закрытого грунта, цветоводство»,— заявили в мэрии.

На территории курорта возможно выращивание культур, характерных для субтропической зоны: чая, фейхоа, хурмы, киви и других. Власти города считают, что развитие отраслей субтропического растениеводства следует рассматривать как в общественном секторе сельскохозяйственного производства, так и в частном.

В мэрии отметили, что сельхозпроизводители могут получать дополнительные доходы от агротуризма. Такой вид отдыха уже развивается и имеет несколько положительных примеров.

В июле сообщалось, что в Сочи потенциал земель для развития чаеводства составляет около 400 га. Региональные власти рассматривают возможность увеличения чайных плантаций в городе.

Вячеслав Рыжков