На побережье Сочи надвигается мощный шторм

В Сочи ожидается мощный шторм на побережье. В окрестностях курорта 24 и 25 сентября может выпасть почти месячная, а местами полуторамесячная норма осадков, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на руководителя центра «Метео» Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

Эксперт сообщил, что циклон, который «бродит по просторам Черного моря», вплотную приблизится к побережью Сочи. Шторм, по словам господина Шувалова, в первую очередь выразится не в сильном ветре, достигающем штормовой и ураганной силы, а в интенсивности дождей.

«Это самая главная опасность, которую несет этот кучево-дождевой кластер. Так что тропического шторма не будет — это все-таки преувеличение,— но квазитропический, похожий по интенсивности осадков, действительно может пройти»,— прокомментировал эксперт.

По мнению господина Шувалова, эпицентром шторма может стать именно сочинский кластер. До остальной части черноморского побережья он не дотянется.

Об ухудшении погоды туристов и жителей Сочи и Сириуса предупреждали днем накануне. В ближайшие дни в курортной зоне прогнозируют сильные дожди, ураганный ветер, смерчи в море.

Вячеслав Рыжков