Жительницу Сочи осудили на три года за нападение на сотрудницу полиции

В Сочи вынесли приговор в отношении местной жительницы, напавшей на сотрудницу полиции. Центральный районный суд курорта признал фигурантку виновной, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре прошлого года подсудимая нарушала общественный порядок возле мемориального комплекса «Подвиг во имя Победы» на территории парка «Ривьера» в Сочи. Дебоширку задержали и доставили в отдел полиции. Фигурантка осталась в кабинете с сотрудницей патрульно-постовой службы, набросилась на нее, схватила за волосы, а затем начала сжимать руками горло до тех пор, пока ее действия не были пресечены подоспевшим на помощь коллегой девушки, заявили в суде.

Нападавшую задержали. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Подсудимая вину не признала, однако суд по совокупности доказательств признал женщину виновной. Отягчающим обстоятельством также признали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемую приговорили к 3 годам колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

В начале сентября суд в Сочи вынес похожий приговор. Местную жительницу признали виновной в оскорблении и избиении сотрудника полиции в мае текущего года.

Вячеслав Рыжков