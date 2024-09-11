Главные новости за 11 сентября. Сочи

В Сочи на автодороге А-148 Дублер Курортного проспекта в ближайшие несколько дней может звучать пожарная сигнализация. Федеральный подрядчик 11, 13, 16, 17, 18 и 19 сентября будет проводить комплексные испытания систем жизнеобеспечения тоннелей.

Почти неделю в Сочи ищут 15-летнюю девушку. Светлана Кейдун пропала 6 сентября, ее местонахождение неизвестно.

Ставки посуточной аренды однокомнатных квартир в Сочи и Геленджике выше, чем в Москве. Обогнали столицу также Владивосток и Зеленоградск.

В мэрии Сочи объяснили, почему пристройка к детсаду №49 нуждается в ремонте и по какой причине на стенах здесь выросли грибы. В учреждении в августе произошла утечка на внутренних сетях водоснабжения.

На Красной Поляне синоптики зафиксировали рекордную температурную отметку. Во вторник, 10 сентября, на Красной Поляне столбики термометров поднялись до +31,1 градуса. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, зафиксированный в 1946 году, когда температура достигала +30,7 градуса.

В Сочи ведутся подготовительные работы к реновации санатория «Известия». Инвестор уже получил разрешение на строительство. Срок реализации проекта, установленный в протоколе о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, не изменялся и установлен на 2026 год.

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин заявил, что в конце сентября намерен встретиться с абхазской оппозицией. Оппоненты абхазских властей ранее предложили господину Затулину встретиться в любое удобное для него время. Это произошло после того, как российский парламентарий выступил с критикой депутата парламента республики Абхазия Кана Кварчия и заявил об «ответственности» отдельных абхазских депутатов за приостановку Россией социальных выплат в республике.

В Сочи на заседании Градсовета рассмотрели откорректированный проект Правил землепользования и застройки. Итоговый проект включает в себя 26 карт с учетом зон с особыми условиями использования территории и 11 томов градостроительных регламентов.

В августе 2024 года в Сочи наблюдается рост предложений готового бизнеса. Более остальных увеличилось предложение торговых предприятий. Летом доля выросла на 24%.