Предложение готовых торговых предприятий выросло на 24% в Сочи

В августе 2024 года в Сочи наблюдается рост предложений готового бизнеса. Более остальных увеличилось предложение торговых предприятий. Летом доля выросла на 24%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля предложения готового бизнеса в сфере общественного питания выросла на 20%. Предложение в сфере услуг увеличилось на 18%.

По данным «Авито», в августе 2024 года средняя стоимость готового бизнеса в сфере торговли в Сочи составила 440 тыс. руб. Предприятие общественного питания можно приобрести в среднем за 550 тыс. руб. Бизнес в сфере услуг в среднем будет стоить 400 тыс. руб.

Предложение оборудования для бизнеса увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост показало оборудование для автобизнеса — 71%. Спрос на лабораторное оборудование возрос на 48%, а товары в категории «Логистика и склады» увеличились на 32%. Наибольшую долю предложений среди товаров занимают категории для пищевого и промышленного бизнеса — по 33% и 31% соответственно.

Мария Удовик