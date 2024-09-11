Депутат Госдумы от Сочи хочет встретиться с оппозицией в Абхазии

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин заявил, что в конце сентября намерен встретиться с абхазской оппозицией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Затулин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Затулин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оппоненты абхазских властей ранее предложили господину Затулину встретиться в любое удобное для него время. Это произошло после того, как российский парламентарий выступил с критикой депутата парламента республики Абхазия Кана Кварчия и заявил об «ответственности» отдельных абхазских депутатов за приостановку Россией социальных выплат в республике.

«Ряд политических и общественных организаций Абхазии (РПП "ФНЕА", ПП "Апсны", РОО "Аруаа", РОО "АНД", РОО "Наша Столица"), недовольных моими суждениями об ответственности отдельных депутатов Парламента Республики Абхазия и, в частности, известного своей честностью и непорочностью Кана Кварчия, предложили мне встретиться с представителями оппозиции в любое удобное для меня время. Сожалею, что начало заседаний Государственной Думы на следующей неделе не дает мне возможности немедленно принять это приглашение», – написал в своем Telegram-канале сочинский депутат.

Вместе с тем господин Затулин заявил, что, с согласия руководства Госдумы, с 27 по 30 сентября намерен быть в Абхазии. В эти дни парламентарий выразил готовность встретиться с оппозицией.

Российская Федерация, по заявлению министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, с 1 сентября прекратила социальные выплаты врачам, учителям и работникам силовых структур страны. Это, как сообщил министр, произошло из-за невыполнения Абхазией обязательств перед Россией.

Вячеслав Рыжков