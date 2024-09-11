В Сочи пропала 15-летняя девушка

Почти неделю в Сочи ищут 15-летнюю девушку. Светлана Кейдун пропала 6 сентября, ее местонахождение неизвестно, сообщается в Telegram-канале кубанского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Рост пропавшей 170 см, телосложение худощавое, волосы черные. На момент исчезновения подросток была одета в белую кофту и белые джинсы. С информацией о возможном местонахождении девушки можно обратиться на горячую линию отряда по номеру 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).

Продолжаются поиски пропавшего в начале лета в Сочи туриста с Урала. О судьбе 36-летнего Александра Кузнецова ничего не известно с 7 июня. В последний раз его видели на железнодорожном вокзале Адлера, куда он прибыл, чтобы уехать в аэропорт.

Вячеслав Рыжков