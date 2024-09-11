Сочи и Геленджик обогнали Москву по ставкам посуточной аренды

Ставки посуточной аренды однокомнатных квартир в Сочи и Геленджике выше, чем в Москве. Обогнали столицу также Владивосток и Зеленоградск, говорится в исследовании агрегатора объявлений ЦИАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя ставка посуточной аренды жилья в городах из топ-20 по объемам предложения на начало сентября составляет 3,5 тыс. руб. В некоторых городах она доходит до 6,3 тыс. руб. Наиболее высокая ставка во Владивостоке, он опережает Москву на 34% (4,7 тыс. руб.). Также Владивосток оказался лидером по темпам роста ставок — на 60% с начала года.

В Зеленоградске ставка составляет 5,4 тыс. руб. в день. В Геленджике посуточная аренда обойдется в 5,3 тыс. руб., а в Сочи — в 5 тыс. руб. Эти города также входят в число локаций с опережающими темпами роста ставок.

В среднем по стране, говорится в исследовании, с января по сентябрь ставка посуточной аренды жилья выросла на 13% — до 3,5 тыс. руб. Средний по России рост ставок на посуточную аренду жилья опережают Калининград, Сочи, Анапа, Махачкала, Казань и ряд других городов.

Вячеслав Рыжков