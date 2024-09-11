На Красной Поляне зафиксировали новый температурный рекорд

На Красной Поляне синоптики зафиксировали рекордную температурную отметку. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во вторник, 10 сентября, на Красной Поляне столбики термометров поднялись до +31,1 градуса. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, зафиксированный в 1946 году, когда температура достигала +30,7 градуса.

По словам Михаила Леуса, такие аномально высокие температуры наблюдаются не только в Красной Поляне, но и в других населенных пунктах Краснодарского края. В Туапсе температура воздуха поднялась до рекордных +34,3 градуса.

Всего в этот день в европейской части России зафиксировали 37 температурных рекордов. Погодные изменения коснулись жителей от Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого АО до Кубани и республик Северного Кавказа.

Мария Удовик