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На Красной Поляне зафиксировали новый температурный рекорд

На Красной Поляне синоптики зафиксировали рекордную температурную отметку. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во вторник, 10 сентября, на Красной Поляне столбики термометров поднялись до +31,1 градуса. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, зафиксированный в 1946 году, когда температура достигала +30,7 градуса.

По словам Михаила Леуса, такие аномально высокие температуры наблюдаются не только в Красной Поляне, но и в других населенных пунктах Краснодарского края. В Туапсе температура воздуха поднялась до рекордных +34,3 градуса.

Всего в этот день в европейской части России зафиксировали 37 температурных рекордов. Погодные изменения коснулись жителей от Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого АО до Кубани и республик Северного Кавказа.

Мария Удовик

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