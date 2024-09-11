В итоговом проекте ПЗЗ Сочи 26 карт и 11 томов регламентов

В Сочи на заседании Градсовета рассмотрели откорректированный проект Правил землепользования и застройки. Итоговый проект включает в себя 26 карт с учетом зон с особыми условиями использования территории и 11 томов градостроительных регламентов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В мэрии напомнили, что сочинцы по итогам общественных обсуждений ПЗЗ внесли более 1,4 тыс. замечаний и предложений. В итоговом варианте проекта среди прочего отображены границы зон высотного регулирования, прописан метод определения высоты здания при размещении объекта в разных зонах высотного регулирования.

В ближайшее время проект направят на согласование в федеральный минстрой и управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Глава курорта Андрей Прошунин ранее обсуждал проект с его разработчиками в Санкт-Петербурге. Мэр тогда сообщил, что проект направят на согласование до конца сентября.

Общественные обсуждения новых ПЗЗ закончились в конце июля текущего года. Тогда сообщалось, что утвердить новые правила планируют в третьем квартале 2024 года.

Вячеслав Рыжков