В тоннелях Сочи в ближайшие дни может звучать пожарная сигнализация

В Сочи на автодороге А-148 Дублер Курортного проспекта в ближайшие несколько дней может звучать пожарная сигнализация. Федеральный подрядчик 11, 13, 16, 17, 18 и 19 сентября будет проводить комплексные испытания систем жизнеобеспечения тоннелей, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В процессе проверки возможны включения громкоговорящего оповещения и пожарной сигнализации. В «Черноморье» призвали сочинцев отнестись к сигналам тревоги в районе порталов тоннелей спокойно. Такие процедуры являются регламентными и необходимыми.

Первый сигнал прозвучал двумя днями ранее, 9 сентября. Некоторые горожане выразили беспокойство, однако в региональном главке МЧС сообщили, что это была проверка пожарной сигнализации. Никаких нарушений в работе транспортного сообщения зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в двух тоннелях Дублера Курортного проспекта в Сочи нанесли новую разметку. В тоннелях №3 и №4 появилась экспериментальная для курорта дорожная разметка «Безопасная дистанция» («Шевроны»).

Вячеслав Рыжков