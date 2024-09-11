Грибы на стенах в детсаду Сочи выросли из-за утечки водоснабжения

В мэрии Сочи объяснили, почему пристройка к детсаду №49 нуждается в ремонте и по какой причине на стенах здесь выросли грибы. В учреждении в августе произошла утечка на внутренних сетях водоснабжения, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kub_mash Фото: t.me / kub_mash

«В предыдущий период в детском саду была отремонтирована система отопления, выполнен ремонт пожарной сигнализации и спортивной площадки в старом корпусе. В августе в нем зафиксирована утечка на внутренних сетях водоснабжения, которая привела к необходимости внепланового ремонта помещений», – говорится в публикации.

В рамках подготовки к новому учебному году в детсаду выполнили частичный ремонт отопления в новом корпусе. Продолжается замена ограждения. На внеплановый ремонт уже выделили бюджетные средства. Завершаются торги, по их итогам до конца текущей недели определят подрядчика.

Как сообщалось ранее, в детсаду перевели две группы с первого этажа. Воспитанников групп второго этажа также временно перераспределят по группам. Ограничивать посещение детсада не будут. Ремонт планируют завершить в ноябре.

Проверку в детсаду ранее организовала прокуратура Адлерского района Сочи. После жалоб на состояние учреждения в соцсетях руководителю детсада вынесли представление.

Вячеслав Рыжков