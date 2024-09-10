Закрытие аэропорта, канатная дорога до Иннополиса и заболеваемость ОРВИ и гриппом

С 7:00 Росавиация временно закрыла аэропорт в Казани. Причиной стала необходимость обеспечения безопасности полетов. С 9:00 ограничения на работу аэропорта Казань были сняты. Из-за временных ограничений задержали 5 рейсов на взлет.

На форуме Kazan Digital Week обсудили строительство канатной дороги от Казани до Иннополиса. Дорогу могут построить в три этапа. Общий объем инвестиций в проект составляет 23 млрд руб.

Со 2 по 8 сентября в Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20% по сравнению с предыдущей неделей. В республике зафиксировали 10 тыс. случаев ОРВИ. Еще у 10 человек диагностировали грипп. Для вакцинации 60% населения от гриппа в Татарстан уже доставили 1,16 млн доз вакцин. Всего в республику планируют привезти 2,4 млн вакцин против гриппа.

В Казани показали эскизы обновленного Московского рынка. Работы по его реконструкции планируют завершить этой осенью. Также могут реконструировать Центральный рынок в столице Татарстана.

Сотрудники МВД Татарстана провели рейды, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. В полиция проверила 178 иностранцев и выявила 36 нарушений административного законодательства по ст. 18.8, 18.10 и 18.11 КоАП РФ. За пределы России выдворят 26 мигрантов.

В ЦИК Татарстана утвердили результаты выборов депутатов в Госсовет республики. Голосование единогласно признали состоявшимися и действительными. Выборы в Чистопольском избирательном округе №34 перенесли на 1 декабря 2024 года для дополнительного выдвижения кандидатов.

В этом году в Татарстане для сохранения лесов выделили 117 млн руб. Из этих средств 93,8 млн руб. направили на лесовосстановительные работы, 22,7 млн руб. — на закупку техники и оборудования, 477 тыс. руб. — на создание запаса семян лесных растений. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигло 111% вместо планового показателя в 100%.

Сегодня в Верховном суде должен был пройти отбор присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении Ильмиры Гардановой. Женщину обвиняют в умышленном поджоге дома, который повлек смерть 7 человек. Отобрать присяжных заседателей не удалось, следующий процесс назначили на 1 октября.

Татарстан занял 6-е место в России по целевому набору студентов в вузы. На целевые программы бакалавриата и специалитета зачислили почти 1,1 тыс. человек. Лидерами по целевому набору стали Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Башкортостан и Свердловская область.

Руководитель Альметьевского района Тимур Нагуманов представил нового заместителя главы администрации по экономическим вопросам. Им стал Аяз Ямалетдинов. Он занял пост после Андрея Подовалова, которого подозревали в получении взяток на сумму 5 млн руб. Ранее Аяз Ямалетдинов возглавлял управление экономики и промышленности администрации района.

Диана Соловьёва