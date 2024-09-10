В 2024 году в Татарстане на сохранение лесов выделили 117 млн рублей

В 2024 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» из федерального бюджета было выделено 117 млн руб. Об этом на брифинге заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Средства были направлены на лесовосстановительные работы (93,8 млн руб.), создание запаса семян лесных растений (477 тыс. руб.) и закупку техники и оборудования (22,7 млн руб.).

Все запланированные мероприятия по лесовосстановлению выполнены полностью. Проведено лесовосстановление на общей площади 2,5 тыс. га. Это включает в себя посадку лесных культур на 1,4 тыс. га, лесоразведение на 103 га и комбинированное лесовосстановление на 4 га. Также было проведено естественное лесовосстановление на площади 1 тыс. га.

Благодаря этому отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигло 111%, что значительно превышает плановый показатель в 100%.

В следующем году будет запущена обновленная версия проекта «Сохранение лесов в РТ». Новый проект будет частью федерального проекта «Экологическое благополучие». В проекте будут добавлены новые цели и показатели, такие как лесовосстановление вокруг городов и промышленных центров, агротехнический уход за лесными культурами, создание и развитие объектов лесного семеноводства, а также перевод восстановленных земель в земли лесного фонда. Паспорт проекта пока находится в стадии разработки.

Анар Зейналов