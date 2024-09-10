Татарстан занял 6-е место по целевому набору в вузы

Татарстан занял 6-е место среди регионов России по целевому набору студентов в вузы. На программы бакалавриата и специалитета зачислили почти 1,1 тыс. целевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 6 место по целевому набору в вузы

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Татарстан занял 6 место по целевому набору в вузы

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего в России для студентов целевых направлений предусмотрено 145 тыс. мест. Это почти на 4 тыс. больше, чем в 2023 году.

Лидерами по целевому набору стали:

Москва — 6,4 тыс. мест;

Санкт-Петербург — 3,1 тыс.;

Ростовская область — более 1,3 тыс.;

Башкортостан — 1,3 тыс.;

Свердловская область — 1,26 тыс.

Больше всего студентов целевых направлений зачислены на медицинские направления (почти 73% от квоты). Второе место занимает сельское хозяйство и сельхознауки (около 47% от квоты).

Диана Соловьёва