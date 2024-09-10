Татарстан занял 6-е место по целевому набору в вузы
Татарстан занял 6-е место среди регионов России по целевому набору студентов в вузы. На программы бакалавриата и специалитета зачислили почти 1,1 тыс. целевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.
Татарстан занял 6 место по целевому набору в вузы
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Всего в России для студентов целевых направлений предусмотрено 145 тыс. мест. Это почти на 4 тыс. больше, чем в 2023 году.
Лидерами по целевому набору стали:
- Москва — 6,4 тыс. мест;
- Санкт-Петербург — 3,1 тыс.;
- Ростовская область — более 1,3 тыс.;
- Башкортостан — 1,3 тыс.;
- Свердловская область — 1,26 тыс.
Больше всего студентов целевых направлений зачислены на медицинские направления (почти 73% от квоты). Второе место занимает сельское хозяйство и сельхознауки (около 47% от квоты).