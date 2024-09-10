5 рейсов на вылет задержаны в аэропорту Казани после снятия временных ограничений

В аэропорту Казани из-за временных ограничений, которые действовали с 7:00 до 9:00, задерживаются пять рейсов, готовых к взлету. Эти сведения взяты из онлайн-табло аэропорта.

Самолет, направляющийся из Казани в Турцию, задерживается на три часа, вылет перенесен с 07:50 на 09:58. Также самолет в Шереметьево задержан почти на три часа, с 07:05 перенесен на 09:48.

Кроме того, рейсы в Нарьян Мар и Сочи также будут вылетать позже запланированного времени, а самолет в Душанбе задержан почти на сутки — вылет перенесен с 07:50 10 сентября на 03:45 11 сентября.

Рейсы, направлявшиеся в аэропорт Казань из Сочи, Новокузнецка и Кемерово во время действия ограничений, были перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск.

Анар Зейналов