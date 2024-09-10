Аэропорт Казани возобновил работу
С 09:00 ограничения на работу аэропорта Казань были сняты, сообщает пресс-служба аэропорта. Воздушная гавань не работала с 7:00, всего 2 часа.
Аэропорт Казани возобновил работу
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Международный аэропорт Казань имени Тукая принимает и отправляет авиарейсы»,— говорится в сообщении.
За это время рейсы, направлявшиеся в аэропорт Казань из Сочи, Новокузнецка и Кемерово, перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск.
Ранее Росавиация сняла временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, вызванные атакой дронов на Москву и Московскую область в ночь на вторник.