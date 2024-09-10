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ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

Сегодня на 67-м заседании Центризбиркома ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов седьмого созыва в Госсовет республики. Выборы по республиканскому избирательному округу и по 49 одномандатным избирательным округам признали состоявшимися и действительными. Об этом сообщили в ЦИК Татарстана.

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ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана

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ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана

ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов депутатов в Госсовет республики

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана

Голосование в Чистопольском избирательном округе №34 перенесли на 1 декабря этого года для дополнительного выдвижения кандидатов.

8 сентября явка избирателей на выборы депутатов Госсовета Татарстана составила 71,6%. За кандидатов партии «Единая Россия» проголосовали 76,7% избирателей, за КПРФ — 10,5%, за ЛДПР — 4,4%, за партию «Новые люди» — 4,2%, за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,2%.

Диана Соловьёва

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